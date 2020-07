Will Smith: Teanna trump, actrice porno, veut l'aider à "se venger" de Jada Pinkett

L'“entanglement” est devenu le mot de l'année aux Etats Unis grâce à Jada Pinkett. Pour rappel, l'épouse de Will Smith est revenue sur sa relation extra-conjugale avec le rappeur August Alsina, après que ce dernier a commencé à en parler dans les médias. La mère de Willow et Jaden a souhaité en parler dans le Red Table Talk, son propre show.



C'est face à son mari Will Smith que l'actrice a raconté cette histoire qui date de plusieurs années. Le couple était momentanément séparé lorsqu'elle a eu cette idylle qu'elle a qualifié d' "entanglement", soit une sorte de parenthèse. Will Smith, de son côté, en aurait fait de même durant ce break, même si il n'en a pas parlé autour de la table rouge.



"Il y a quatre ans et demi... J'ai entamé une relation amicale avec August Alsina et nous sommes devenus de très, très bons amis. Et tout a commencé avec lui parce que lui avait besoin d'aide et que moi, je voulais l'aider avec sa santé, son état mental. Nous avions rompu. Nous avions décidé de nous séparer pour un moment", a-t-elle raconté. Une relation extra-conjugale qui a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Même 50 Cent s'en est mêlé en provoquant l'acteur. Il avait fini par se faire insulter par le mari de Jada Pinkett.



Visiblement amusée par cette affaire, l'actrice porno américaine Teanna Trump a également réagi. Elle a plaisanté en proposant à l'acteur de l'aider à se venger de Jada Pinkett.



A travers son "offre", elle dit vouloir faire en sorte que Will Smith se sente mieux face à cette situation. Ce dernier n'a pas réagi suite à cette "proposition indécente".