Le frère de Mallory (Top Chef) est venu l'aider à ouvrir son resto éphémère: "Il a fait un boulot monstrueux" (vidéo)

Ouverture d'une friterie éphémère par Mallory et Adrien à Paris

Mallory Gabsi et Adrien Cachot, respectivement demi-finaliste et finaliste de la saison 11 de Top Chef, ont ouvert leur fameux restaurant inspiré de celui qu'ils avaient imaginé dans l'émission lors de l'épreuve "La guerre des restos". Les fans étaient au rendez-vous, mais aussi les amis et la famille des deux chefs, devenus amis.