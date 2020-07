Procès Johnny Depp: Winona Ryder ne croit pas un mot des accusations, elle apporte tout son soutien à son ex: "Ça ne lui ressemble pas du tout"

Les ex de Johnny Depp, Winona Ryder et Vanessa Paradis, ont fait parvenir des déclarations fortes en soutien à l’acteur hollywoodien dans son procès contre le Sun. La chanteuse française, qui a été en couple pendant 14 ans avec la star, devait témoigner en vidéoconférence jeudi. Mais son témoignage n’a pas été jugé nécessaire parce qu'elle s'est déjà exprimée publiquement sur sa relation avec Johnny Depp.

Néanmoins, les déclarations de ces deux compagnes ont été dévoilées jeudi par la Cour. Winona Ryder y fait savoir qu’elle est "choquée, confuse et bouleversée" par les accusations qui pèsent contre son ex. Pour rappel, le Sun a qualifié Johnny Depp de "wife beater" (soit "homme qui bat sa femme") en se fondant sur les 14 accusations de violences d’Amber Heard envers l'acteur, entre début 2013 et mai 2016. Johnny Depp attaque le Sun en diffamation dans le but de laver sa réputation.

Il est impossible de croire que ces horribles accusations soient vraies

Winona Ryder ajoute dans sa déclaration, préparée à l’avance, et fournie lors du procès : "L’idée qu’il soit incroyablement violent est la chose la plus éloignée du Johnny que je connais (...) Je ne peux pas me faire à cette idée. Il n’a jamais, jamais, été violent avec moi. Il n’a jamais été violent ou abusif envers les personnes que j’ai vues". "Je ne veux traiter personne de menteur mais, selon mon expérience avec Johnny, il est impossible de croire que ces horribles accusations soient vraies. Je trouve cela très agaçant, le connaissant comme je le connais", ajoute-t-elle.

Vanessa Paradis, pour sa part, a qualifié son ancien compagnon de "gentil, attentionné, généreux et non violent". "Sur les plateaux de tournage, les acteurs, les réalisateurs et les équipes entières l'adorent parce qu'il est humble et respectueux envers tout le monde, tout en étant l'un des meilleurs acteurs que nous ayons vus", a-t-elle ajouté.