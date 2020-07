"Elon Musk rendait visite à Amber Heard plusieurs fois par semaine quand Johnny Depp n’était pas là", témoigne le concierge de l'acteur

Elon Musk rendait régulièrement visite à Amber Heard dans le penthouse californien où elle vivait avec son mari Johnny Depp, a déclaré ce vendredi le concierge de la propriété à la Haute Cour de Londres.



Alejandro Romero a raconté que le milliardaire venait "quelques fois par semaine", habituellement entre 23h et minuit, seulement quand Johnny Depp était absent. Pour rappel, Johnny Depp, 57 ans, accuse Amber Heard d’avoir entretenu une relation extra-conjugale avec le célèbre entrepreneur, avant leur divorce en 2016.

Dans son témoignage, Alejandro Romero raconte qu’après quelques visites, Amber Heard a donné à Elon Musk les clés électroniques lui donnant l’accès à l’appartement et au garage.

Amber Heard a accusé Johnny Depp de violences conjugales, notamment pour un fait qui serait, d'après elle, survenu le 21 mai 2016. Or, à la Cour, le concierge raconte avoir vu l’actrice le 25 mai et n’avoir remarqué "aucun bleu, aucune coupure, marque ou quelconque blessure" sur son visage.



La star de "Pirate des Caraïbes", 57 ans, poursuit le journal britannique et sa société éditrice NGN pour l'avoir accusé en avril 2018 d'être un mari violent, ce qu'il dément.



Pour sa défense, le journal invoque 14 accusations de violences formulées par son ex-épouse, qui remontent aux années 2013-2016. Le couple, qui s'était rencontré en 2011 sur le tournage de "Rhum Express", a divorcé après moins de deux ans d'un mariage orageux, début 2017.