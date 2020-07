Une mère évite DE JUSTESSE d'être écrasée par un arbre sous les yeux de ses enfants (vidéo)

Un épisode comme celui-là vous remet certainement les idées en place! Alors qu'elle lit tranquillement sur un transat tout en prenant le soleil le long de sa piscine, une mère de famille a échappé à la mort sous les yeux de ses enfants en train de jouer dans l'eau.

Sur la vidéo capturée par les caméra de surveillance de leur maison, on peut voir les deux garçons jouer tranquillement dans l'eau de leur piscine bordée par des arbres. Tout à coup, les enfants entendent un bruit de branche qui casse et s'arrêtent de jouer. Rapidement, la mère entend elle aussi le bruit au-dessus de sa tête et se lève à toute vitesse. Juste derrière-elle, un arbre mort s'abat pile sur son transat, là où elle était assise.

"Oh mon dieu, je viens d'échapper à la mort! Oh mon dieu!", dit la maman en observant la scène: l'arbre mort est tombé et a pris sa place sur le transat. Elle file à l'intérieur appeler son mari et les enfants, eux, restent debout face à la scène, encore sonnés par ce qu'il vient de se passer.