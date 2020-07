A 2 ans, cet enfant s'échappe de son lit pour se blottir auprès de son chien pendant la nuit (vidéo)

Finn n'a pas encore 2 ans, mais il possède déjà un fidèle meilleur ami, son chien Brutus!



Finn est né avec de graves malformations cardiaques et a eu besoin de se faire opérer plusieurs fois en urgence pour rester en vie. Paige, la maman de Finn, a dû rester de longues semaines à l'hôpital avec son fils après sa naissance. Comme s'il était conscient de ce qu'avait subi le petit Finn, Brutus, le chien de la famille, a directement réservé un accueil chaleureux au petit garçon lorsqu'il a enfin pu arriver à la maison.



Le boxer avait 2 ans à l'époque. Depuis, le chien reste aux côtés de l'enfant tant qu'il peut, et Finn semble apprécier cette compagnie jour et nuit. Désormais, Finn dort dans un lit sans barreaux. Une bonne occasion pour s'échapper la nuit et rejoindre son meilleur ami!



Connaissant l'amitié qui lie les deux êtres, Paige a installé un panier dans la pièce de vie de la maison, mais aussi dans la chambre de l'enfant. Sans surprise, c'est là que le chien préfère dormir. Finn, lui, a été retrouvé plusieurs fois dans le panier du chien lorsque ses parents venaient le réveiller.



Pour comprendre comment l'enfant atterrit là, Paige a installé une caméra dans la chambre. Les images ont capturé une scène adorable. Finn, tétine en bouche et biberon en main, s'échappe de son lit avec sa couverture et rejoint le panier du chien. Durant de longues minutes, il cherche une place, se couche sur le chien, le bouscule, tombe sur lui. Mais Brutus ne bronche pas, il dort et Finn va bientôt ronfler à ses côtés.