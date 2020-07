Mariage secret de Beatrice d'York: les premières images de la cérémonie dévoilées (photos)

La princesse Beatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II et fille aînée du prince Andrew, a épousé discrètement vendredi un homme d'affaires italien, Edoardo Mapelli, Mozzi lors d'une cérémonie privée à Windsor, a annoncé le palais de Buckingham.



Initialement prévu le 29 mai à Londres, le mariage avait été reporté en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La nouvelle date n'avait pas été annoncée.







La "cérémonie privée" s'est tenue vendredi matin à la Chapelle royale de Windsor, en présence de la reine (94 ans), de son époux le prince Philip (99 ans) et de la "famille proche" de la jeune femme, et ce, en "conformité" avec les recommandations du gouvernement pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon le palais de Buckingham.



Elizabeth II est retirée depuis le 19 mars au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres, avec son mari en raison de la pandémie.







Agée de 31 ans, la princesse Beatrice est la fille d'Andrew, deuxième fils de la reine Elizabeth II, et de Sarah Ferguson. Ses parents sont divorcés. La princesse Beatrice est neuvième dans l'ordre de succession au trône britannique, sa soeur cadette Eugénie, dixième.



Edoardo Mapelli Mozzi, 37 ans, est un riche magnat immobilier, jet-setteur et fan de cricket. Il est divorcé et déjà père d'un petit garçon.





Le bouquet de mariage de la princesse Beatrice d'York a été placé sur la tombe du guerrier inconnu à l'abbaye de Westminster après son mariage, conformément à la tradition.