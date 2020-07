Bébé SURPRISE pour Justin Timberlake et Jessica Biel: le couple accueille son deuxième enfant

C'est le Daily Mail qui révèle cette information, provenant d'un ami du couple. Si Jessica Biel et Justin Timberlake n'ont pas confirmé l'information, celle-ci expliquerait que les tourtereaux ne se sont pas affichés depuis de très longs mois!

Crise du coronavirus oblige, les affaires étaient calmes pour l'actrice et le chanteur. Le couple a quitté Los Angeles pour se retirer dans sa maison du Montana. Depuis de longs mois, le couple ne partage quasiment que des photos d'archive. Le 3 mars, lors de son anniversaire, Jessica Biel avait tout de même publié des photos d'elle... En pijama et kimono ample, sous prétexte de confinement.

Jessica Biel et Justin Timberlake sont déjà parents d'un petit garçon nommé Silas. Si la relation du couple a connu des hauts et des bas, marqués notamment par une rupture ou des écarts de Justin Timberlake, la famille reste soudée et prête pour accueillir ce nouveau membre, un petit garçon selon le proche du couple, qui n'a pas encore confirmé officiellement la nouvelle.



