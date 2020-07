Aya Nakamura sort un nouveau single et un clip avec Camille Lellouche: "Jolie nana" est déjà élu tube de l'été (vidéo)

Depuis ce vendredi Aya Nakamura teasait la sortie de son nouveau morceau sur les réseaux sociaux. Après "Nakamura", son premier album sorti en 2018 et vendu à plus de 400.000 exemplaires, les fans n'attendaient que ça: un nouveau tube sur lequel danser!

"Pookie" et "Djadja" sont toujours dans les mémoires. Le clip de ce dernier titre compte 600 millions de vues sur Youtube.



Est-ce que cette nouvelle sortie aura autant de succès? En moins de 24 heures, plus de 2,5 millions de vues s'affichent déjà, pour la vidéo de 7 minutes particulièrement léchée. Camille Lellouche, en très grande forme, joue le rôle d'une amie de la chanteuse, avec qui elle s'entretient dans un salon de coiffure. Aya Nakamura se prépare pour une sortie avec son petit-ami, mais celui-ci lui annonce au téléphone qu'il annule leur rendez-vous. Le refrain("Jolie nana, recherche joli djo. Comment on fait ? J’suis pas très mythos. Moi, j’ai le truc. Je sens les pipeaux, ouais") reste fidèle au style de la chanteuse. Elle reprend les mêmes codes et même si certains la critiquent pour cela, il y a fort à parier que cela va encore fonctionner!