Un policier sauve la vie d'un bébé avec un INCROYABLE sang-froid malgré la panique de la maman (vidéo)

Il est presque 23 heures ce 9 juillet, lorsque Cameron Maciejewski, officier de police au Michigan, reçoit un appel d'urgence. Lorsqu'il arrive devant la maison du quartier résidentiel où il est appelé, c'est toute une famille qui se précipite vers lui.

Le bébé de 3 semaines ne respire plus

Une maman tient son bébé âgé d'à peine 3 semaines dans les bras. La petite fille a cessé de respirer en buvant son biberon, l'officier la récupère dans ses bras, inconsciente.

Cameron Maciejewski agit directement et n'attend pas d'entrer dans la maison. A la lumière de ses phares, il regarde l'enfant et constate que ses voies respiratoires sont obstruées. Sa mère, totalement paniquée, lui tourne autour et ne facilite pas les choses. Mais avec beaucoup de calme, il la rassure tout en effectuant une manipulation sur l'enfant. Il retourne le bébé et lui tape dans le dos. Rapidement, la petite fille se met à pleurer, elle est saine et sauve, tirée d'affaire.

Vu comme un héros

Toute la scène a été filmée par des caméras de sécurité accrochées au pare-brise de la voiture de l'officier. La vidéo a été diffusée sur la page Facebook de la police locale. Depuis, ses exploits font le tour du monde et l'officier Maciejewski est vu comme un héros.

Très humble, il rappelle qu'il ne faisait que son travail. "Je respecte le fait que les gens me voient comme un héros. Mais de mon point de vue, je faisais juste mon boulot. Je savais ce que j’avais à faire et c’était le meilleur des dénouements que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé", a-t-il expliqué à un média espagnol.