Gwyneth Paltrow revient sur sa relation avec Brad Pitt: "Je me demande comment j’ai survécu à cette folie"

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt ont formé le couple le plus glamour d’Hollywood entre 1994 et 1997. Mais le quotidien n’était pas tout rose. L’actrice américaine revient sur cette période mouvementée.

Leur relation a fasciné le public: Gwyneth Paltrow et Brad Pitt sont sortis ensemble de 1994 à 1997. Leurs photos glamour faisaient la une, mais les coulisses n’étaient pas aussi roses. Gwyneth Paltrow révèle au magasine Public ce qu’elle retient de cette relation: "Je me demande comment j'ai survécu à cette folie. Nous ne pouvions même plus sortir de la maison. Il y avait ces filles qui criaient "Braaaaaad", en s'époumonant." L’actrice devait supporter la fascination, mais surtout la jalousie du public féminin de Brad. "J’en venais à sortir de chez moi avec une perruque." La ferveur fut à son comble en 1995 à la sortie du film "Seven" où le couple se retrouvait à l’écran. Heureusement, des années plus tard, les stars entretiennent toujours de bonnes relations. Ils ont tous les deux eu des enfants entre temps, Brad Pitt avec Angelina Jolie, et Gwyneth Paltrow avec Chris Martin, le chanteur de Coldplay.