Adrien et Mallory de Top Chef victimes de leur succès: ils doivent fermer leur friterie

La friterie éphémère de Mallory et Adrien a connu beaucoup de succès, trop de succès peut-être. Les deux anciens candidats de Top Chef ont dû fermer leur restaurant après seulement 24 heures d’ouverture.

Les deux anciens de Top Chef, Adrien et le Belge, Mallory, ont ouvert jeudi 16 juillet leur friterie éphémère sur une péniche à Paris. L’événement a créé une file sans précédent devant la péniche. Les deux amis ont monté le projet en deux semaines et se sont retrouvés dépassés par leur succès, ils n’ont pas vu assez grand.

Après l’ouverture jeudi midi, ils ont dû fermer 24 heures plus tard en rupture de stock. Adrien explique au journal français "Le Parisien": "On n’avait que deux friteuses. On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi. Difficile de réaliser l’engouement autour de Top Chef. Ce n’est pas le truc le plus intelligent qu’on ait fait."

Heureusement, les deux cuistots savent rebondir rapidement. Ils ont commandé deux friteuses en urgence et ont agrandi la cuisine.