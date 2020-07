La famille Kardashian CHOQUÉE par le discours de Kanye West

Kanye West a tenu une conférence officielle pour son entrée dans la campagne présidentielle. Il a beaucoup parlé d'avortement. Ses propos ont choqué sa belle-famille, les Kardashian.

La famille Kardashian est "choquée au plus haut point" après que Kanye West ait déclaré que Kim et lui envisageaient d'avorter lorsque Kim était enceinte de leur fille, North, lors de son rassemblement présidentiel chaotique. Sa belle famille pense qu'il a "désespérément besoin d'une aide professionnelle".

Lors d'un rallye, un rappeur a révélé que lui et sa femme envisageaient d'avorter. Le gagnant du Grammy Award a déclaré qu'il a été plus tard inspiré par Dieu pour garder l'enfant.

Cependant, son discours qui a eu lieu deux semaines après l'annonce de sa candidature improbable à la présidence, a depuis laissé sa femme et sa famille contrariées et inquiètes, selon le site TMZ.

La famille et les amis proches de Kanye ont également été bouleversés car ils estiment que l'artiste musical devient une "distraction pour ce qui est une élection très importante". Les proches du rappeur craignent également que ce dernier ne "fasse chavirer ses affaires" avec ses récents discours.

Après le discours de Kanye, la star de Real Housewives of Potomac, Candiace Dillard, a fustigé les Kardashians et a déclaré qu'ils ne se souciaient pas du bien-être du rappeur. Dans un post Instagram, elle a déclaré: "Si mon mari était en train de vivre un épisode maniaque en public, ce qui était le cas, et de se moquer de notre système politique, je prendrais les choses en main et le ferais interner. Kanye West a besoin d'être interné temporairement. Il n'est pas bien et le fait que sa famille, les gens sur lesquels il s'appuie et dont il dépend pour prendre soin de lui, lui permettent de faire ça. Il se ridiculise complètement."



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

----