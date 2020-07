Nolwenn Leroy: photo ADORABLE pour les 3 ans de son fils

Depuis trois ans, Nolwenn Leroy et l’ancien joueur de tennis, Arnaud Clément, sont parents d’un petit garçon nommé Marin. A l’occasion de son troisième anniversaire, la chanteuse a posté un message touchant.

Nolwenn Leroy et Arnaud Clément ne partagent pas de photos de leur fils sur les réseaux sociaux et protègent leur vie privée. C’est donc une grande surprise pour les fans : la chanteuse a dévoilé une photo adorable d’elle et son fils. Le petit Marin fête ses trois ans. Le cliché ne montre évidemment pas le visage du petit garçon. Marin apparaît dans les bras de sa maman, dans un champ de lavande.