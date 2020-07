Quand le roi d’Espagne se fait rappeler à l’ordre par sa fille (vidéo)

Ce jeudi 16 juillet, lors des funérailles d’Etat en Espagne pour les victimes du Covid, le roi a eu un oubli malheureux. Sa fille, la princesse Leonor, l’a rappelé gentiment à l’ordre.

Lors des funérailles d’Etat en hommage aux victimes espagnoles du Covid-19, la princesse Leonor n’a pas hésité à recadrer son père. Alors que le roi Felipe d’Espagne vient de terminer son discours, ce dernier se rassoit sans remettre son masque. Un oubli que sa fille ne laisse pas passer.

Sur les images, la jeune fille de 14 ans porte un masque noir et est assise aux côtés de son père. D’un geste discret, mais entendu, elle lui montre son masque du doigt, lui rappelant ainsi les gestes barrières indispensables en cette période et surtout dans le contexte de l’événement. Le roi s’exécute immédiatement sans discuter, et remercie sa fille d’un geste de la tête.

Outre ce rappel à l’ordre, la princesse Leonor a déposé, comme son père, une rose blanche devant une flamme symbolique lors de la cérémonie à Madrid. Un autre geste qui affirme la place que l’adolescente prend au sein de la famille royale espagnole.