Kanye West s’oppose à l’aide de sa femme: "Kim a essayé de m’enfermer"

Les fans et les proches de Kanye West sont très inquiets pour sa santé mentale. Depuis sa conférence de dimanche, le rappeur a mis en ligne une série de tweets étranges dans lesquels il prétend que sa femme Kim Kardashian a essayé de l’enfermer.

C'est la crise entre Kanye West et Kim Kardashian. Quelques heures après le meeting de campagne du rappeur en Caroline du Sud, lors duquel il a notamment tenu des propos incohérents entre deux crises de larmes, celui-ci s'est révolté sur Twitter en accusant son épouse d'avoir voulu l'interner contre son gré. Ces tweets ont depuis été supprimés.

Lors de son meeting, l’artiste a notamment parlé de sa fille aînée, North. Il a affirmé qu’il avait voulu que sa femme avorte. Des révélations intimes qui n’ont pas plu à Kim Kardashian. "Elle aime énormément ses enfants et elle veut les protéger, confie un proche à Page Six. (...) Les choses se sont considérablement dégradées entre eux, et tout s'est fait assez soudainement."

La star de télé-réalité essaie à tout prix de l’aider pour l’empêcher d’avoir des crises en public. La famille pense qu'il traverse un épisode bipolaire. Il ne prend pas ses médicaments car il pense que ça le rend moins créatif. Il a également critiqué sa belle-mère, Kris Jenner et ce qu'elle a fait à ses enfants. Dans un tweet, il écrit: "Mes enfants ne poseront jamais pour Playboy." Allusion direct aux choix de carrière des Kardashian. Kanye West souffre de troubles bipolaires et de paranoïa depuis quelques années. Il avait été interné en unité psychiatrique en 2016.