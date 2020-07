"Le truc le plus dingue que j'ai jamais vu": elle entre dans un enclos à alligators avec son fils pour... récupérer son portefeuille (vidéo)

Dans un zoo du Minnesota (États-Unis), une scène aussi improbable que dangeureuse s'est produite samedi dernier : une mère de famille a pénétré dans l'enclos des alligators avec son fils dans le but de récupérer le portefeuille qu'elle avait laissé tomber.

Dans la vidéo, on peut voir le petit garçon se promener autour de l'étang tandis que d'autres enfants le mettent en garde du danger de la situation. Pendant ce temps, sa mère essaye de divertir l'attention des alligators pour récupérer son portefeuille. Ce qu'elle parvient finalement à faire. "C'est franchement le truc le plus dingue que j'ai jamais vu", a commenté la personne qui a filmé et partagé la vidéo sur Facebook.

"Nous sommes heureux qu'aucune personne ou animal n'ait été blessé. Nous avons des messages clairs et des clôtures pour empêcher les visiteurs d'entrer dans les zones des animaux. Nous n'avons jamais fait face à une situation comme celle-ci depuis l'ouverture de notre parc il y a sept ans. La femme s'est excusée depuis", a communiqué le zoo.