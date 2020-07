"Sortons masqués, ohé, ohé": la Compagnie créole adapte son célèbre tube à la crise du coronavirus (vidéo)

Le groupe français (antillo-guyanais) a revisité son tube "Au bal masqués" pour inciter au port du masque.

35 ans après la sortie d''Au bal masqués", la compagnie Créole adapte son tube à la crise du Covid-19. "Sortons masqués, ohé, ohé, il ne faut pas mettre les autres en danger", chante désormais le groupe. Une version réalisée bénévolement pour l’Association française de normalisation (Afnor), un organisme de certification qui a fait parler de lui dernièrement en diffusant un guide pour fabriquer un masque soi-même.

"On a eu l'idée d'adapter 'Au Bal masqué', notre succès de 1985, avec de nouvelles paroles car l'épidémie est toujours là avec des clusters partout. Ce n'est pas de la pédagogie mais on veut aider les gens qui apprécient la chanson à rendre le port du masque moins pénible, dans un esprit de fête et de solidarité les uns avec les autres", a expliqué à l'AFP Clémence Bringtown, chanteuse du groupe.



"Cette chanson de La compagnie créole apporte de la chaleur humaine, de la bonne humeur, dans un contexte difficile pour tous", écrit l'Afnor dans un communiqué.