Affaire Epstein: cette vidéo compromettante qui pourrait causer des ennuis au prince Andrew

Le scandale Jeffrey Epstein avait déjà éclaboussé le prince Adrew, qui vient de célébrer le mariage de sa fille, Beatrice. Ce mercredi, le journal The Sun qu'une vidéo compromettante pourrait surgir.

Le tabloïd explique que Tiffany Doe (pseudonyme), une ex-employée de Jeffrey Epstein, a surpris ce denier en compagnie de Ghislaine Maxwell alors qu'ils étaient en train d regarder une vidéo secrète dans laquelle apparait le prince Andrew en compagnie d'une jeune femme, seins nus.

"Je cherchais Jeffrey pour lui parler de quelque chose et je ne pouvais le trouver nulle part", a expliqué au Sun l'ex-employée de l'homme d'affaire accusé de trafic sexuel de mineurs et aujourd'hui décédé.

"Je ne sais pas qui était la fille sur la vidéo mais elle était seins nus. Je ne peux vraiment pas dire quel était son âge", a ajouté Tiffany Doe, affirmant avoir reconnu le prince Andrew dans cette vidéo.

"Je ne pouvais pas voir Andrew en entier, donc je ne sais pas s'il était habillé ou non. On aurait dit qu'il avait été filmé dans une chambre. Je ne pense pas qu'Andrew savait qu'il était filmé", a-t-elle précisé.

"Ghislaine a dit: 'Oh, c'est Randy Andy' (...) Mais ensuite ils m'ont aperçue et m'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de moi là", explique enfin l'ex-employée.

Impliqué dans le scandale Epstein et accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, le prince Andrew avait annoncé, en novembre 2019, se retirer de la vie publique.

Et s'il ne s'est pas montré très coopératif au départ, il a choisi de collaborer avec le FBI concernant l'affaire Ghislaine Maxwell, récemment arrêtée et accusée d'avoir repéré et attiré des adolescentes pour Jeffrey Epstein.