Elle se moque des performances sexuelles de son mari dans les Z’amours (vidéo)

Ce mercredi 22 juillet dans les Z’amours, Bruno Guillon a adressé une question très personnelle aux candidates du jour : "Ces derniers temps sous la couette, si vous deviez comparer votre chéri à un célèbre sportif, ce serait plutôt : Renaud Lavillenie, parce qu’il place la barre toujours plus haut ? Gaël Monfils : il lui arrive quelque fois de ne pas être à la hauteur ou Michel Platini : ça fait longtemps qu’il ne joue plus à son meilleur niveau".

Pour Eliette, pas de doute : "Platini, là maintenant", tranche-t-elle. "Parce qu’après 48 ans de mariage… Bon, voilà… On a fait le tour de la question". Sur la plan sexuel, son mari serait plutôt "pépère tranquille" et non un athlète de haut niveau. Claude avait visiblement une plus haute idée de ses performances : il avait choisi Gaël Monfils. "Ah naaan, nan mais là franchement non, non je crois pas !", a réagi Eliette. À Claude qui prétendait dire "la vérité", Eliette de répliquer, cinglante : "Ça ne doit pas être avec moi !"