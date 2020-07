La nouvelle vie de Demi Lovato: la star annonce une très grande nouvelle à ses fans

Après avoir touché le fond, Demi Lovato a bien remonté la pente et prouve aujourd'hui à ses détracteurs qu'elle est capable d'embrasser le bonheur.

La star de 27 ans a en effet combattu ses vieux démons, après avoir failli succomber à une overdose, il y e tout juste 2 ans. Elle en a aujourd'hui fini avec ses addictions à la drogue et à l'alcool, est heureuse et va se marier !

Elle l'a annoncé sur Instagram : elle a dit "oui" à son compagnon, Max Ehrich. "J’ai su que je t’aimais au moment où je t’ai rencontré. […] Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu’un de ma vie (autre que mes parents). […] Tu ne me mets jamais la pression pour être autre chose que moi-même. Je suis honorée d’accepter ta demande en mariage. Je t’aime plus qu’une légende ne pourrait l’exprimer, et je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t’aime pour toujours mon bébé. Mon partenaire", a-t-elle écrit sur Instagram dans un texte qui accompagne des photos de son couple et de sa bague de fiançailles.

Ravis de voir la star si heureuse, ses abonnés sur Instagram l'ont félicitée chaleureusement pour cette belle nouvelle.