Kanye West et Kim Kardashian, l’inévitable divorce: "Leur mariage est terminé"

La séparation de Kim Kardashian et Kanye West est plus que jamais d’actualité depuis les récents Tweets du rappeur. Mais en réalité, les deux stars parlent divorce depuis longtemps, confie une source au magazine People.

Le comportement de Kanye West a récemment suscité des interrogations sur sa santé mentale. Le rappeur, qui a décidé de se présenter aux élections présidentielles aux États-Unis, a fondu en larmes lors de son premier meeting, révélant qu'il avait voulu que sa femme avorte lorsqu'elle était enceinte de leur première fille, North.



Mardi, l’artiste de 43 ans a affirmé sur Twitter qu’il envisageait de divorcer de Kim Kardashian depuis novembre 2018. Mercredi, Kim Kardashian a déclaré que son mari souffrait de troubles bipolaires, et a demandé aux fans de la "compassion", admettant que leur situation était "pénible et compliquée".

Les deux parties sentent que leur mariage est terminé

Aujourd’hui, une source proche du couple rapporte que "leur divorce est en marche depuis plusieurs semaines". Une deuxième source confirme que l’histoire d’amour des deux stars touche à sa fin : "Il y a eu assez de communications, ces derniers jours et ces dernières semaines, pour établir que les deux parties sentent que leur mariage est terminé".



Si leur séparation semble inéluctable, Kim Kardashian veut s'assurer que Kanye West soit sur la voie de la guérison : "Elle sait qu’elle ne peut pas sauver son mariage, mais elle ne se séparera pas de lui tant qu’il est au plus bas. Elle doit à ses enfants de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il reçoive de l’aide", raconte une source proche du couple au Sun.

Kim Kardashian et Kanye West sont en couple depuis 2012 et se sont mariés 2014. Ils sont les parents de quatre enfants : North, 7 ans, Chicago, 2 ans, Saint, 4 ans et Psalm, 14 mois.