Cyril Féraud: la réflexion sur son physique qu'il doit tout le temps démentir

Le présentateur de la Carte aux trésors sur France 3 a récemment rejoint Fort Boyard où il incarne un personnage caricatural, Cyril Gossbo : un Ken (mari de Barbie) très coquet, voire obsédé par son physique.

Et ce n'est pas par hasard si ce personnage lui a été proposé. En effet, depuis toujours, les dents parfaitement blanches et le sourire parfait de l'animateur lui ont valu une solide réputation.

Mais contrairement à ce que tout le monde pense, Cyril Féraud ne se blanchit pas les dents. Il est d'ailleurs lassé par cette rumeur persistante.

"Cela fait des années qu’on me parle de mon physique et de mes dents, que je jure ne jamais m’être fait blanchir !", a-t-il explique dans Le Parisien. Mais il joue de ce détail de son physique et en rajoute pour incarner Cyril Gossbo. "Là, je peux m’amuser avec ce personnage caricatural", dit-il encore.