Héritage de Johnny: la procédure bloquée par David Hallyday

Le transfert de biens et de droits d’auteur sur le trust américain qu’a signé Johnny Hallyday de son vivant pourrait encore être repoussé. En cause ? David Hallyday.

Le 3 juillet dernier, l'avocat de Laeticia Hallyday a annoncé la conclusion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et sa fille Laura Smet, qui avait la première saisi la justice pour contester le testament de son père rédigé aux Etats-Unis. David Hallyday, pour sa part, se "désiste" de toute action en justice après cet accord, a annoncé son avocat Me Pierre-Jean Douvier. "Nous nous réjouissons de cet accord (...). Plus simplement nous ne demandons rien et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action", a précisé Me Pierre-Jean Douvier.

Mais voilà, on apprend aujourd’hui, selon des informations de M6, que David Hallyday ne serait pas encore désisté. La procédure serait donc encore retardée. Ce vendredi, "un juge de Los Angeles doit examiner et valider le transfert de biens et de droits d’auteur sur le trust américain signé par Johnny en 2014 au bénéfice exclusif de son épouse Laeticia", écrit un journaliste de M6 sur Twitter. "Le juge californien pourrait repousser cette procédure. Laura a accepté l'accord proposé par Laeticia en renonçant à toute action judiciaire. Mais David Hallyday ne s'est toujours pas désisté, ce qui bloque la procédure des transferts d'avoirs sur le trust (…) Le juge californien pourra initier sa procédure de transfert dès qu’il obtiendra une attestation en ce sens de l’avocat de David."