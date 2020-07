Teheiura (Koh-Lanta) dévoile son projet INATTENDU… avec Cauet (vidéo)

Candidat emblématique de Koh-Lanta, Teheiura a annoncé sur Instagram son nouveau projet en collaboration avec l’animateur Cauet.

Teheuira a marqué l’histoire de Koh-Lanta par ses performances sportives, ses connaissances de la vie d’aventurier et sa sympathie. Malgré ses quatre participations à l’émission, il n’a jamais remporté le trophée… Mais il a conquis le cœur du public. Sur Instagram, le candidat vient d’annoncer son nouveau projet, loin des caméras de TF1.

Cuisinier professionnel, Teheiura possède son foodtruck. Sur Instagram, il annonce lancer sa propre chaîne YouTube pour partager des recettes avec ses fans. Et celui qui l’accompagne à l’animation de ses vidéos n’est autre que Cauet.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

"Avis aux gourmands, et je sais que vous êtes nombreux, écrit Teheiura sur Instagram. Des recettes simples, rapides et gourmandes à base de fruits et légumes frais, ça vous tente ? Alors let’s go. Cet été, retrouvez-moi avec Cauet derrière les fourneaux pour cuisiner dans la joie et la bonne humeur. Et pour la première recette, on vous propose un carpaccio de fraises, caramel passion."

Teheiura invite également ceux qui le souhaitent à partager leurs réalisations avec le hashtag #aventureculinaireteheiura.