Inès (Koh-Lanta): "Je le dis, je n’ai pas payé mes seins"

Lors du premier épisode de la dernière saison de Koh-Lanta, ce sont plutôt les fesses d’Inès et son bikini qui avaient fait parler d’elle. Son bas de maillot, assez échancré, avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Denis Brogniart avait même plaisanté sur le sujet sur Twitter.



Mais cette fois, c’est sur une autre partie de son corps qu’Inès s’est confiée, sa poitrine. Etant plus jeune, la jeune femme de 25 ans avait dû subir une opération. "J’ai une hypotrophie mammaire, c’est-à-dire une absence de développement mammaire. Je n’avais pas du tout de seins, je ne pouvais pas mettre de soutien-gorge, ça ne me servait à rien, je ne remplissais pas le bonnet, explique-t-elle, avant d’aborder le coût de l’opération. Pour celles qui me demandent les prix, je suis désolée, mais je n’ai pas payé mes seins. J’ai été prise en charge par la Sécurité sociale. Je suis obligée d’être insolente, ce n’est pas tout le monde qui a des seins gratuits. Je ne le crie pas sur tous les toits, mais quand je peux le dire, je le dis, je n’ai pas payé mes seins."



Si Inès affiche souvent sa silhouette sur son compte Instagram, elle est pourtant complexée par son visage. "J’ai vraiment du mal. D’ailleurs, vous avez dû le voir. Je ne peux pas vous faire un seul face-caméra sans mettre de filtre, c’est impossible pour moi. J’ai été insupportable pour les castings de Koh-Lanta. Il ne fallait pas mettre de filtres, pareil pour les interviews." Ce qui lui déplait ? Des "poches qui remontent" et lui font ressembler "à un mini BN".



