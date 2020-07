Matt Pokora change de look, ses fans adorent: "Trop un beau gosse" (photo)

Matt Pokora vient de publier une nouvelle photo sur son compte Instagram. Le cliché fait beacoup réagir ses fans.

"Quand tu t’apprêtes à prendre la pose mais que ton fils veut de l’attention...", c’est ce qu’écrit Matt Pokora en commentaire d’une publication Instagram. Sur la photo, on découvre que le chanteur a décidé de se teindre les cheveux. En effet, il est revenu au blond platine. Un changement de look qui plait beaucoup à ses fans. "Le retour du blond", "Vous êtes magnifique comme toujours", "Trop frais", "Le plus beau", "Trop un beau gosse"… Voilà le genre de réactions que l’on peut lire.