Depuis son opération, Laurent Ournac a repris du poids: "La honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré"

Laurent Ournac, la star de Camping Paradis, se confie sur sa perte de poids et la bataille qu'il livre au quotidien.

Laurent Ournac n'a pas toujours ressemblé à son image actuelle. À ses débuts, dans "Mon incroyable fiancé", l'acteur pesait plus de 60 kilos de plus. Lors d'une interview accordée au magazine Voici, la star de "Camping Paradis" avoue avoir déjà pesé jusqu'à 142 kilos. En 2015, pour préserver sa santé, il décide d'avoir recours à une sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer 75 à 80% de l'estomac.

Papa de deux enfants, Laurent Ournac a ensuite perdu plus de 60kg. Il profite de sa nouvelle vie, plus actif, et en meilleure santé, mais le combat est quotidien, confie-t-il. "Ça a changé ma vie, mais c'est un long parcours. Les deux premières années, on est hyper content, on atteint assez vite un poids idéal, alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude."

L'acteur reconnaît avoir pris un peu de poids depuis son opération, mais ne compte pas abandonner ses efforts. "Je ne lâche pas. Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré. Tu peux être tenté de refaire des régimes soi-disant miracles pour maigrir vite avant les rendez-vous bilan. Sauf qu'on sait bien qu'après, on regrossit encore plus."