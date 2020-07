Christina Milian: qui est "The Dream", le père de sa fille Violet?

"The Dream", rappeur et père du premier enfant de Christina Milian, la compagne de Matt Pokora, semble aller mieux depuis sa rupture avec l'actrice américaine, il y a 10 ans.

Avant de connaître le bonheur dans les bras de Matt Pokora, Christina Milian était en couple avec le rappeur américain "The Dream", Terius Nash de son vrai nom. Entre 2009 et 2010, ils ont l'amour et ont ensemble donné naissance à Violet, le premier enfant de Christina. Le temps est passé depuis leur rupture en 2010, et Christina est désormais aussi maman d'un petit garçon, Isaiah, qu'elle a eu avec le chanteur français M Pokora.

A l'époque, le rappeur The Dream a eu beaucoup de mal à digérer la rupture. Il avait notamment écrit une lettre pour se confier à ses fans. "J'en ai pleuré pendant des mois, entre des interviews, entre des prières, et, à un moment, j'ai essayé de me suicider en voyant la rupture arriver", confiait-il. "Mais ma mère m'a rappelé que je ne suis pas Superman et qu'on peut parfois perdre... Il faudra bien que cela passe, et tout s'arrangera."

Le rappeur âgé de 42 ans va aujourd'hui beaucoup mieux. Le père de Violet avait connu une aventure avec son assistante, propulsant son mariage avec Christina Milian vers le divorce. "J'ai toujours été un père aimant, travailleur, généreux, rigoureux et avide de faire mes preuves", se justifiait The Dream. "Mes torts sont d'être parfois irresponsable et de me comporter parfois comme un gros nul, mais je ne chercherais jamais à blesser qui que ce soit."

Sans animosité, il avait même félicité son ex-compagne lorsqu'elle avait annoncé sa seconde grossesse sur les réseaux sociaux. Père de trois autres enfants, il est aujourd'hui moins actif dans la musique, et se consacre à sa vie de famille, avec sa femme Lalonne Martinez.