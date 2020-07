Marc Lavoine s'est marié en secret avec sa compagne Line Papin

Ce samedi 25 juillet, le chanteur Marc Lavoine a dit oui à la femme qui partage sa vie depuis 2 ans.

Grande surprise pour les fans de Marc Lavoine ! Le chanteur français âgé de 57 ans s'est marié avec sa compagne, Line Papin, après 2 ans d'amour. L'union s'est tenue dans une mairie de Paris, avec les proches du couple.

Line Papin est une romancière âgée de 24 ans, née au Vietnam. Marc Lavoine la qualifie de "femme de sa vie", dans une interview accordée à l'émission 50 Minutes Inside sur TF1 en mai dernier. Line Papin, elle, a évoqué son idylle avec le chanteur dans une interview avec le magazine Gala en février. "Il m'éclaire dans la vie de tous les jours, Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres."

Avant de le rencontrer, en 2016, Line ne connaissait que très peu l'univers et la musique de Marc Lavoine. Le chanteur français et coach dans The Voice en est à son troisième mariage, et est déjà père de quatre enfants.