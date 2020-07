Chrissy Teigen à nouveau opérée? "Mes seins sont toujours énormes"

Il y a quelques semaines, Chrissy Teigen s’est fait retirer ses implants mammaires. La top model et épouse de John Legend pourrait à nouveau se faire opérer.

Fin mai, Chrissy Teigen annonçait la nouvelle sur son compte Instagram : elle allait se faire retirer ses implants mammaires. "Je me fais enlever les seins ! Ils ont été super pour moi pendant des années, mais je n’en ai plus envie. J’aimerais pouvoir fermer la fermeture éclair des robes à ma taille, me coucher sur le ventre avec confort ! Rien de grave ! Donc ne vous inquiétez pas. Tout est ok. Je vais toujours avoir des seins, ils seront juste faits de graisse. Ce dont est fait un sein finalement. Un simple, miraculeux sac de graisse", avait-elle écrit sur Instagram.

En juin, l’opération a eu lieu et "s’est passée à merveille", avait expliqué la top model. Jeudi dernier, dans sa story Instagram, elle a confié que ses seins "étaient toujours énormes". La compagne de John Legend pense donc à une seconde opération. "Je pense honnêtement que je vais les refaire et les rendre plus petits. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient toujours aussi grands."