Cet artiste se transforme en célébrités: voici ses meilleures réalisation (photos)

Le make-up artiste Alexis Stone est un maquilleur professionnel. Il est capable de se transformer en n’importe qui pour un résultat surprenant.

Alexis Stone rassemble une communauté de plus de 800.000 abonnés sur Instagram. Ce britannique poste ses réalisations les plus magnifiques les unes que les autres, il se maquille et se transforme en n’importe quelles célébrités.

Que ce soit Kim Kardashian, Angelina Jolie, Donald Trump, il copie leurs traits: "J’adore me transformer en d’autres personnes", a déclaré l’artiste au site "Bored Panda". "Le fait de me déguiser tous les jours et de devenir quelqu’un d’autre pendant un moment me permet de rester sain d’esprit, ainsi que ceux qui m’entourent. Étudier le visage de quelqu’un est ce que je fais le mieux et utiliser le maquillage pour modifier le mien afin de lui ressembler fait partie du processus." Un processus qui dure en moyenne 80 minutes.



