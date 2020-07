Voici la réaction de la reine Elizabeth II en découvrant son nouveau portrait (vidéo)

Le ministère britannique des affaires étrangères a dévoilé un nouveau portrait de la reine Elizabeth par l'artiste Miriam Escofet. La reine a pu le découvrir par visioconférence.

Un nouveau portrait de la reine Elizabeth II a été dévoilé vendredi 25 juillet. Le portrait est réalisé par l’artiste Miriam Escofet. Il représente Elizabeth portant une robe bleue au genou, des perles et des chaussures noires à talons bas, assise sur une chaise recouverte de feuilles d'or dans une pièce décorée, avec une tasse à thé et un vase de roses mauves sur la table à côté d'elle. "Je suis très impressionnée", a déclaré la reine.

"Je suis heureuse d'avoir eu la chance de le voir. J'espère le voir un jour en vrai", poursuit-elle après avoir assisté au dévoilement du portrait par vidéoconférence.

La reine s'est assise deux fois pour le portrait d'Escofet, qui est né à Barcelone mais a passé la plus grande partie de sa vie au Royaume-Uni, et a remporté le prix le plus prestigieux de Grande-Bretagne pour le portrait en 2018.

Le portrait terminé sera accroché dans le bâtiment d'accueil du ministère des affaires étrangères au centre de Londres.