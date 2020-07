Pas de sortie au cinéma pour "Brutus vs César" le film de Kheiron: casting XXL dans la bande-annonce

La comédie de Kheiron au casting incroyable "Brutus vs César" ne sortira pas au cinéma en raison de la crise sanitaire. Il débarquera directement sur Amazon Prime.

"Brutus vs César" est le film de Kheiron à ne pas manquer pour les fans d’humour français. L’humoriste a réuni un casting XXL: Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzy Bédia, Pierre Richard, Jérémy Ferrari, Arthus, Bérengère Krief, Issa Doumbia. On a même droit aux passages de Guillermo Guiz et Laura Laune.

Malheureusement, ce film devait sortir en salles début juillet, ce ne sera jamais le cas. En raison de la crise sanitaire, il y a trop d’incertitudes sur les activités. Il sortira donc sur Amazon Prime le 18septembre. "La vraie question, pour nous, c'est de sortir le film là où il a le plus de chances d'être défendu, argumente Kheiron auprès du Parisien. Je suis l'auteur et le réalisateur, mais les millions d'euros, ce n'est pas moi qui les ai investis, c'est normal de vouloir trouver une solution pour que tout le monde s'y retrouve, rentre dans ses frais et que le film soit le plus vu possible."

L’histoire en elle-même n’est pas neuve. Kheiron remet en scène l’affrontement historique entre César et son fils, Brutus. Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius fomentent un complot pour l’assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, ils proposent à Brutus, le fils renié de César, d’être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème : Brutus est un marginal qui n’a pas du tout les épaules taillées pour le costume… Ramzy endosse le costume de César face à Kheiron en Brutus.