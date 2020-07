Kanye West emmené à l'hôpital: pour quelle raison?

Ces derniers temps, rien ne va plus pour Kanye West… Le chanteur sort un nouvel album et est candidat à l'élection présidentielle américaine. Mais son comportement étrange lors de son premier meeting le 19 juillet dernier et ses tweets agressifs envers son épouse, Kim Kardashian, et sa belle-mère, Kris Jenner, laissent penser que la santé mentale du rappeur n'est pas au top en ce moment.

Atteint de troubles bipolaires, il arrive à Kanye West de traverser des phases de paranoïa aigue. Il a présenté ses excuses publiquement pour les tweets insultants adressés à sa femme. Et ce week-end, révèle TMZ, il s'est présenté de son plein gré à l'hôpital pour anxiété, près de son ranch dans le Wyoming.

Mais il se serait senti mal face au nombreuses personnes présentes, rapporte le média américain et aurait rebroussé chemin. C'est là que son équipe a fait appel à une ambulance. Sur place, il a effectué quelques examens mais a pu rentrer chez lui, n'étant pas en danger.



©ISOPIX