Elle installe une petite piscine pour enfants dans son jardin: un OURS y fait sa sieste (vidéo)

Le 19 juillet dernier, Regina était en train d’arroser ses plantes dans son jardin, près de Fort Valley (Virginie, États-Unis), quand un ours est apparu. Après s’être promené dans le jardin, l’animal s’est dirigé vers sa petite piscine pour enfants, et s’y est installé confortablement.

"Il avait l’air content et rafraîchi", raconte Regina. D’après elle, l’ours est resté ainsi pendant une petite heure avant de quitter les lieux. "On a vraiment besoin d’une piscine plus grande !", plaisante Regina en commentaire de la vidéo qu’elle a postée sur Facebook.

La maison de Regina est à proximité de la forêt nationale George Washington. Elle est donc habituée aux visites impromptues de divers animaux et bêtes sauvages.