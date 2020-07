Denis Brogniard "bouleversé": il partage sa tristesse sur Instagram après la disparition de Fanny, une jeune femme qui l'a marqué

L'animateur vedette de Koh-Lanta était particulièrement triste ce dimanche comme il l'a expliqué sur Instagram. Fanny, une jeune femme de 28 ans atteinte d'un cancer incurable est décédée des suites de sa maladie. Et Denis Brogniard la connaissait, lui qui est ambassadeur de la fondation Arc, qui effectue des recherches pour combattre le cancer.

Il a donc rendu hommage à la jeune femme en publiant une photo d'elle et en écrivant : "Triste et bouleversé d’apprendre la disparition de Fanny, une femme d’un courage exceptionnel qui a lutté des années contre un cancer rare. Je garderai ce sourire éclatant et sa rage de vivre jusqu’au bout. Pensées à ses parents et à sa sœur. RIP. Tous concernés par le cancer. Pensons à aider la recherche."