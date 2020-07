Joy Hallyday fête ses 12 ans: Laeticia lui fait une émouvante déclaration d’amour

Ce lundi 27 juillet, Joy Hallyday a 12 ans. La jeune fille est actuellement à Saint-Barth en compagnie de sa mère et de Mamie Rock. À cette occasion, Laeticia a partagé une vidéo où elle apparait au côté de Joy. Le duo danse, complice, dans ce petit clip destiné à sa publication sur le compte Tik Tok de l’adolescente.



"My little miss, mon petit ange, aujourd'hui tu as 12 ans... Il y a 12 ans tu venais au monde et en même temps tu bouleversais nos vies", écrit Laeticia en description de la publication. Elle évoque alors "12 ans de câlins de mots doux, de bonheur (...) qui ont semblé passer si vite. 12 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans... 12 ans d'un amour sans limite et sans condition..." Et de conclure : "Joyeux anniversaire ma Joy d'amour. Ta maman qui t'aime plus fort que tout."