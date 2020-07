"Harry et Meghan, libres" le nouveau livre: attaques et contre-attaques

Les premiers extraits du livre "Harry et Meghan, libres" ("Finding freedom" en anglais) ont été dévoilés. Il s’agit d’un récit prenant parti pour Harry et Meghan sur leur décision de s’éloigner de la famille royale britannique. Des proches de Kate et William ont réagi.

Livre explosif: "Harry et Meghan, libres"» est attendu pour le 13 août. Des premiers extraits ont été dévoilés dans la presse britannique. Les journalistes, Omid Scobie et Carolyn Durand, décrivent Harry et Meghan comme étant seuls et sous pression. Tout est écrit du point de vue de l’entourage des Sussex. Harry et Meghan ont affirmé qu’ils n’avaient contribué directement à ce livre, même s’ils sont proches des auteurs.

Ce livre révèle également le côté distant de Kate Middleton envers Meghan Markle. De même, le prince William aurait recommandé à son frère de prendre son temps avec "cette fille", qualificatif qui n’a pas plu à Harry.

"Harry était en colère. Enervé que son frère dise une telle chose. Harry lisait à travers les mots de William. A ses yeux, il était snob et le trait encore comme s’il était immature." Par la suite, Harry a pris de la distance avec son frère, il venait moins voir ses neveux. En 2016, lors de la rencontre entre Harry et Meghan, l’actrice américaine espérait que Kate l’aide à s’intégrer dans la firme. "Kate n’a pas fait grand-chose pour combler le fossé. Elle était farouchement loyale à l’égard de son mari et de sa famille."

Des proches de Kate et William ont contre-attaqué, affirmant que les Cambridge avaient tout fait pour les accueillir la femme d’Harry au sein de la famille. "Ils lui ont déroulé le tapis rouge et ont fait tout leur possible pour qu'elle se sente intégrée, peut-on lire dans le Daily Mail. Ils l'ont accueillie à bras ouverts, l'ont invitée chez eux à Anmer Hall, où Kate a personnellement cuisiné des plats vegan pour elle. William et Kate ont aussi invité les amis de Meghan à une fête qu'ils avaient organisé juste avant son mariage avec Harry. Fan de tennis, Kate a demandé à Meghan de la rejoindre dans la Royal Box à Wimbledon durant deux années successives. C'est juste complètement faux de sous-entendre qu'ils ne se parlaient pas et c'est encore faux de dire que les Cambridge n'ont jamais été accueillants."