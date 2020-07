Kim Kardashian en larmes aux côtés de Kanye West

La star a été photographiée en train de sangloter lors d'une conversation avec son mari Kanye West.

Après son meeting politique désastreux, Kanye West s'est réfugié dans le Wyoming quelques jours. Lundi, Kim Kardashian l’a rejoint. La star de la téléréalité, 39 ans, a été aperçue dans un véhicule en compagnie de son mari, 43 ans. L’ambiance semblait particulièrement tendue, Kim Kardashian semblant même versé quelques larmes, comme en témoigne le cliché dévoilé aujourd’hui par le Dailymail (ci-dessous).



"Elle est très émotive à propos de toute cette affaire, et aussi épuisée, a expliqué une source proche du coupe au magazine People. Elle a été très blessée par Kanye. Elle a essayé de l’aider à plusieurs reprises et il l’ignore tout simplement."



C’était la première fois que le couple se retrouvait depuis le discours de Kanye West donné à Charleston, en Caroline du Sud. En larmes, il avait notamment révélé que Kim et lui envisageaient d'avorter lorsque Kim était enceinte de leur fille North. Ce qui a fortement contrarié la famille Kardashian.

Kim Kardashian a évoqué les troubles bipolaires auxquels est sujet son mari, demandant "compassion et empathie" à son égard. "Je demande avec gentillesse que le public et les médias nous accordent la compassion et l'empathie dont nous avons besoin pour traverser tout cela", a écrit la star de la série de téléréalité "L'incroyable famille Kardashian".

Dans la presse people américaine, plusieurs sources proches du couple ont raconté que les deux stars parlent divorce depuis plusieurs semaines. Mais avant leur séparation, Kim Kardashian voudrait s'assurer que Kanye West soit sur la voie de la guérison.





Image source : capture d'écran Dailymail