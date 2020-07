"Ce n’est vraiment pas le moment de pleurnicher": le père de Meghan Markle très critique envers sa fille

Thomas Markle, père de Meghan, s’en prend à sa fille et au Prince Harry au sujet de la sortie de leur biographie "Harry et Meghan, libres". Alors que la crise du coronavirus semble loin d’être terminée, il estime que "ce n’est vraiment pas le moment de pleurnicher". "J’aime ma fille mais je n’apprécie vraiment pas ce qu’elle est en train de devenir", ajoute-t-il dans un entretien au Sun.

Même si Harry et Meghan ont affirmé qu’ils n’y avaient pas contribué directement, ce nouveau livre est entièrement écrit du point de vue de l’entourage des Sussex. Dans un extrait du livre publié dimanche dernier, les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand racontent que le Prince Harry et Meghan ont rejeté l’idée que la famille royale puisse venir en aide à Thomas Markle.

Le livre raconte également que Meghan n’a pas parlé à son père depuis son mariage avec le Prince Harry. Malgré ses tentatives désespérées pour le convaincre de se rendre à la cérémonie, Thomas Markle n’était pas venu au mariage.



Lorsque le couple a annoncé vouloir se mettre son retrait de la famille royale, Thomas Markle s’était déjà montré très critique envers sa fille : "Elle a eu tout ce dont les petites filles rêvent. Toutes les jeunes filles veulent devenir une princesse et elle l’a été. Mais maintenant elle jette tout ça (…) Apparemment trois millions de dollars et une maison avec 26 chambres, ce n’est pas assez pour elle", a-t-il déclaré.