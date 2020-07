Charlotte (Koh Lanta) victime d'un accident: "Elle voulait se barrer" (vidéo)

L’ancienne candidate de Koh Lanta "L’île des héros" a été victime d’un accident de voiture. Elle a dévoilé tous les détails sur son compte Instagram. La personne responsable a tenté de prendre la fuite.

Charlotte de Koh Lanta a eu un début de semaine compliqué. Elle s’est fait emboutir par une voiture sur le périphérique parisien par une femme: "Elle m'a dit: 'Pardon, je ne vous avais pas vue. J'avais vu la voiture devant, mais pas vous.' Okay j'ai une smart noire et on était dans un tunnel, mais il ne faut pas pousser. Elle m'a bien enfoncé le parechoc, elle m'est bien rentrée dedans. Le parechoc a écrasé ma roue, donc je ne pouvais plus rouler."

1er rebondissement: la personne en question "voulait se barrer". "J'ai fait genre que j'appelais mon assurance pour qu'elle vienne me dépanner, mais j'ai appelé la police. La grognasse voulait se barrer parce qu'elle n'était pas en règle. J'ai tout pris en photo et quand je suis allée voir sa vignette, j'ai vu qu'elle était périmée depuis 2019. Je lui ai dit que sa vignette n'était pas bonne et elle m'a répondu que c'était la voiture de son père qui était à l'étranger depuis deux ans. La police est arrivée. La meuf n'avait pas de permis, pas d'assurance."

2ème et dernier rebondissement: Charlotte se rend au commissariat pour récupérer le document nécessaire à l’assurance. "Sauf que moi, je n'étais pas à jour niveau contrôle technique. Mais comme l'État nous avait donné un trimestre supplémentaire à cause du coronavirus, je pensais que j'étais dans les délais. Donc galère. Là, la voiture est au garage et le mec me dit qu'il ne peut pas faire le contrôle technique parce que le parechoc est mort. Bref, c'est la m**de."