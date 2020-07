David Hallyday fait une grande annonce sur Instagram: ses fans sont RAVIS

Les choses bougent pour David Hallyday, après un confinement inspirant… Le chanteur a partagé dimanche le fruit de son travail. Imagine un monde est sa nouvelle chanson, écrite avec Lionel Florence.

"Cette chanson parle de l’après, du monde qu’on pourra éventuellement reconstruire, sur de nouvelles bases et de nouvelles valeurs", a-t-il expliqué.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il a également annoncé qu'il repartirait en tournée dès e 1er novembre. Même si ce n'est pas pour tout de suite, David Hallyday est content d'avoir cet objectif en ligne de mire.

"Imagine un monde tour… Reprise le 1er novembre", a-t-il écrit sur Instagram en légende d'une photo en noir et blanc de lui sur scène. "Tellement hâte", a-t-il ajouté.

Et ses fans sont super contents : ils attendaient impatiemment ce moment. "Vivement la fin de l'année", "On se réjouit", "Oh yeahhhhh, enfin", "On sera là le 1er novembre", peut-on notamment lire en commentaires.