Clara Luciani "mourante": la chanteuse réagit aux rumeurs la prétendant au plus mal

Tout va bien pour Clara Luciani ! La chanteuse est parvenue à se hisser au rang des chanteuses françaises qu'on admire et elle vient de sortir un duo très estival avec Alex Kapranos. C'est en effet avec le chanteur des Franz Ferdinand qu'elle chante Summer Wine, un titre à l'origine chanté par Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

Mais parfois, certains sites ont des idées farfelues d'articles concernant les stars, et elle en a fait les frais. "Clara Luciani va-t-elle bientôt mourir de sa maladie ? La toile s’inquiète beaucoup !", peut-on en effet lire sur le net. Une drôle d'idée dont la chanteuse ne s'énerve pas. Au contraire, elle a décidé d'en rire en partageant une capture d'écran du titre sur Instragram et en ajoutant en légende : "WTF? (Papa, maman, j’ai la pêche) #toujoursplusloin #quellemaladie #laissezmoiencorequelquesannees".

Si un tel article a été écrit, c'est suite à une confession de Clara Lucciani en 2019 au Parisien.

"Ma maman a le même problème de tremblements et c'est vrai qu'elle tremble de plus en plus. Quand je suis sur scène, on se demande si je suis droguée ou si j'ai bu", avait-elle confié, expliqué être atteinte d'une maladie neurologique. Mais de là à la voir mourante, il y a un fameux pas…