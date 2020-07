Matt Pokora et Christina Milian partagent pour la première fois une adorable photo de famille

En vacances en France, Matt Pokora et Christina Milian étaient à Paris ce mardi 28 juillet. Ils ont posé avec leurs deux enfants devant la Tour Eiffel.

Christina Milian et Matt Pokora ont décidé de mettre le cap sur la France pour leurs vacances cet été. Après avoir partagé des photos de leur séjour en Corse, le couple a passé la journée à Paris hier. Ce mardi 28 juillet, Christina Milian a en effet partagé une photo de famille.

Sur le cliché, on peut voir le couple, en tenues décontractées, prendre la pose avec Violet, la fille de la comédienne et chanteuse américaine, mais aussi Isaiah. Le petit garçon du couple, qui vient de fêter ses 6 mois, est dans les bras de son papa et semble regarder la Tour Eiffel. "Parents à Paris", écrit Christina Milian en commentaire de la photo.