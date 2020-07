Black M et son épouse Léa Djadja annoncent attendre un 2e enfant avec des photos INCROYABLES

Déjà parents d'un petit Isaac né en 2012, Black M et Léa Djadja ont annoncé attendre un deuxième enfant.

Ce mardi 28 juillet, Black M et Léa Djadja ont chacun annoncé l'heureuse nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs. L'animatrice et le rappeur attendent leur second enfant. "Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaine que notre famille attend un nouveau membre, écrit Léa Djadja. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité. Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j'en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j'ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d'amour et de joie à transmettre."

Un texte accompagné d'une magnifique photo sur laquelle on peut voir Black M et Léa Djadja s'embrasser derrière un drap blanc dans un jardin. Isaac, 8 ans, fait quant à lui un bisou sur le ventre de sa maman.



Un cliché issu d'un shooting photos dont on peut avoir un plus large aperçu sur le compte de Black M. Le rappeur écrit simplement "Bientôt quatre" sur sa publication contenant quatre photos, toutes aussi magnifiques les unes que les autres.



L'accouchement est prévu pour la fin du mois d'octobre. Le sexe de l'enfant n'a pas été annoncé.