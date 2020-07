Elite: tout ce qu'on sait déjà de la saison 4 (photos)

La série espagnole prépare une saison 4, et tout laisse à penser qu'il y en aura même une cinquième... Ce n'est pas parce que certains personnages partent faire leurs études à l'étranger que les aventures des adolescents s'arrêtent là. En effet, il y a ceux qui redoublent leur année, et puis les nouveau, qui vont être au centre de la prochaine saison.

C'est sur une photo publiée sur le compte Twitter de la série qu'on apprend tout ça. Itzan Escamilla (Samuel Garcia), Miguel Bernardeau (Guzmán Nunier), Arón Piper (Ander Munoz), Claudia Salas (Rebeca de Bormujo), Omar Ayuso (Omar Shanaa) et Georgina Amorós (Cayetana Grajera) restent : ils apparaissent debout, à l'arrière sur la photo de la bande de la saison 4. Et les nouveaux personnages seront incarnés par Manu Rios, Carla Días, Martina Cariddi et Pol Granch.

Deux autres acteurs n'apparaissent pas sur la photo mais viendront s'ajouter au casting : il s'agit de Diego Martín et Andrés Velencoso.