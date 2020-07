Nabilla opérée: "J'ai aussi demandé qu'il resserre ma poitrine"

Ce mardi 28 juillet, Nabilla a été opérée des seins. Elle a donné de ses nouvelles à ses fans.

Le mois dernier, Nabilla anonçait devoir subir une nouvelle opération mammaire. "Après l'accouchement de Milann, j'ai eu ma montée de lait, une très grosse. Ma poitrine était énorme, avait-elle expliqué sur Snapchat. Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l'une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça."

Cette opération s'est déroulée ce mardi 28 juillet. Quelques heures plus tard, elle a donné des nouvelles à ses fans. "Hello tout le monde, je viens de me réveiller. Je suis un peu shootée donc ne faites pas attention si je dis n'importe quoi. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages, ça me touche beaucoup. J'ai l'impression d'avoir une famille immense avec vous. C'est génial, merci !"



L'opération s'est bien passée. "Le médecin m'a dit que c'était top. Il m'a tout changé, il m'a mis des drains pour tout nettoyer. J'ai vraiment très mal. On m'a dit que c'était à la limite de devenir dangereux, donc je suis vraiment contente d'être venue. J'ai aussi demandé à ce qu'il resserre ma poitrine parce qu'avec le temps, j'ai l'impression que mes seins étaient un peu écartés et je ne trouvais pas ça très joli. Je vous montrerai le résultat. Comme je vous ai dit au niveau de la taille, je n'ai rien changé. Ils seront un peu plus gros au début parce que c'est gonflé." Nabilla ne pourra plus rien porter pendant un mois et demi.