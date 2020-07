L'hommage puissant de Muriel Robin à Jacqueline Sauvage: elle s'adresse à ses enfants

Après le décès de Jacqueline Sauvage les hommages se multiplient. Elle est devenue le symbole du combat contre les violences conjugales après avoir tué son mari, Norbert Marot en 2014. Elle avait été très soutenue et finalement graciée par François Hollande en 2016.

Très engagée dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes, Muriel Robin a très bien connu Jacqueline Sauvage. Elle lui a rendu hommage au micro d'Europe 1, évoquant "un symbole" et affirmant que "sa souffrance ne servira pas à rien".

Pour la comédienne et humoriste, le gouvernement français n'agit pas assez face aux "plus de 300 femmes" qui meurent chaque année en France sous les coups de leur conjoint.

"Des Jacqueline Sauvage il y en a plein en France et dans le monde, et on ne fait pas assez pour elles. On demande un milliard, on ne nous le donne pas (...) Là, ce sont des cadavres ! Qui les aura sur la conscience ?", a-t-elle lancé, réclamant que "l'alerte soit entendue".

Muriel Robin compte bien continuer son combat pour aider les femmes et a adressé un message aux enfants de Jacqueline Sauvage : "Je le dis à Jacqueline, à ses enfants et petits-enfants, que sa souffrance n'aura pas servi à rien !", a-t-elle finalement lancé.