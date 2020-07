Meghan Markle: le collier en or qu'on lui a INTERDIT de porter au début de sa relation avec Harry

Deux experts en royauté, Omid Scobie et Carolyn Durant, s'apprêtent à sortir un livre, Finding Freedom, qui risque de de beaucoup faire parler de lui. Ils se penchent en effet dans cet ouvrage sur l'exil du prince Harry et de Meghan.

Certains extraits filtrent déjà et on apprend ainsi qu'en 2016, Meghan portait volontiers un collier décoré des lettres "M" et "H", des initiales de leurs 2 prénoms. Une chaîne en or de 14 carats qui valait 300 euros mais qui ne plaisait apparemment pas à Buckingham Palace, révèle le magazine People.

Un conseiller de la famille royale britannique a en effet demandé à Meghan de ne plus porter ce bijou en public. Il aurait contribué à faire parler du couple alors que leur relation n'était pas encore officielle.

"On lui a dit que le fait de porter ce genre de collier ne servirait qu'à encourager les photographes à continuer de chercher de nouvelles images et de nouveaux titres", apprend-on dans ce livre.

Après ce coup de fil, Meghan se serait sentie "frustrée" et "perdue". "Bien qu'elle savait que le conseiller avait de bonnes intentions, l'expérience surréaliste d'avoir quelqu'un du bureau de son petit-ami, lui dire quel genre de bijou porter, était trop pour elle", raconte encore le livre.